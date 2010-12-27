Стали известны подробности смертельного ДТП на Пискаревском проспекте

Пенсионерка погибла после аварии.

Стало известно, что женщина, попавшая под колеса "Мерседеса" днем 5 августа, скончалась на месте. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель поворачивал налево с Пискаревского проспекта на проспект Металлистов. В тот момент он сбил 67-летнюю женщину.

Очевидец утверждает, что она переходила дорогу по пешеходному переходу. Из-за столкновения ее тело отбросило от "зебры".

Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамваи временно прекратили движение до "Ладожской" из-за ДТП.

Фото: vk.com/spb_today