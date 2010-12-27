Иномарка сбила женщину на Пискаревском проспекте

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил об аварии днем 5 августа на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Металлистов. В его результате пострадала женщина.
По словам свидетеля, по предварительным данным, она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент поворачивала иномарка. Она пропустила встречный поток, однако сбила пешехода. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
О состоянии женщины на данный момент не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что скелет пропавшей женщины нашли в лесу Приморского района.
Фото: vk.com/spb_today
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