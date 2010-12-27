Иномарка сбила женщину на Пискаревском проспекте

Женщина потеряла много крови. На данный момент неизвестно, осталась ли она в живых.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил об аварии днем 5 августа на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Металлистов. В его результате пострадала женщина.

По словам свидетеля, по предварительным данным, она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент поворачивала иномарка. Она пропустила встречный поток, однако сбила пешехода. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

О состоянии женщины на данный момент не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что скелет пропавшей женщины нашли в лесу Приморского района.

Фото: vk.com/spb_today