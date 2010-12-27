Полиция задержала подозреваемого в краже денег и украшений на 18 млн рублей

Также у мужчины нашли и изъяли "Mercedes" и другие ценности.

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже 18 640 000 рублей из квартиры на проспекте Обуховской Обороны. Деньги и ювелирные украшения пропали 15 июля 2019 года. Злоумышленник подобрал к замку двери ключ, проник в квартиру и похитил ценности. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный 37-летний мужчина живет в Пушкине и нигде не работает. Во время обысков у него изъяли "Мercedes", 18 мобильных телефонов, 4 радиостанции, украденные банковские карты и женскую сумку. На данный момент подозреваемый находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "кража". Также полиция проверяет его возможное участие в других случаях нарушения закона. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

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