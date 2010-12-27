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Злоумышленники держали петербуржца два месяца в плену и требовали у него миллион рублей
Сегодня, 16:51
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nadezhda_sib

Злоумышленники держали петербуржца два месяца в плену и требовали у него миллион рублей

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Мужчине удалось сбежать, когда нарушители вывезли его в центр города.

Правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека. Злоумышленники продержали мужчину в плену несколько месяцев с требованием крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что двое граждан 21 мая на Аптекарском проспекте напали на петербуржца и насильно посадили его в машину. При этом они угрожали мужчине ножами и предметов, похожим на пистолет. Далее злоумышленники доставили жителя Петербурга в неизвестное ему место и продержали в нем до 31 июля. Нарушители требовали миллион рублей в счет несуществующего долга. 

Мужчине удалось сбежать, когда двое неизвестных вывезли его в центр города. "Пленник" обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека". 

Подозреваемых задержали и заключили под стражу. 

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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