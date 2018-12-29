Экс-возлюбленный приковал девушку к себе наручниками и душил 5 часов

Потом одумался и отпустил ее.

В Петербургскую полицию обратилась 23-летняя приезжая из Ярославля, которая заявила, что ее держал в заложниках ее бывший возлюбленный, сообщает 7 января АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшая рассказала, что приехала в квартиру дома 18/1 по улице Адмирала Черокова, чтобы забрать свои вещи. Вместо этого 38-летний мужчина бросился на девушку и пристигнул ее наручниками к себе. В таком положении девушка провела больше пяти с половиной часов. Она также утверждает, что бывший возлюбленный душил ее и угрожал ножом.

Спустя время импульсивный петербуржец одумался и отпустил свою жертву. Девушка сразу же направилась в полицию. Дебошира задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Незаконного лишение человека свободы, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья".

Напомним, ранее Piter.tv писал, что гастарбайтера задержали за секс с 15-летней.