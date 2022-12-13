Пенсионер из Петербурга потерял картину ученика Айвазовского после переезда

Мужчина отдал полотно на хранение знакомой, однако она умерла, а её сын, заявил, что не знает о местонахождении картины.

В четверг, 30 марта, в полицию Северной столицы обратился 67-летний пенсионер, который попросил содействия в поисках принадлежащей ему картины первого ученика художника Ивана Айвазовского Льва Лагорио. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина рассказал, что передал плотно своей знакомой ещё в 2016 году в связи с переездом и ремонтом. Женщина скончалась в прошлом году, поэтому по поводу картины пенсионер обратился к её сыну, который заявил, что не знает, где находится произведение искусства.

По словам пенсионера, картину-подлинник Лагорио "Шторм" приобрёл его дедушка в 30-х годах XX века. Её стоимость оценивается в сумму от 10 до 20 млн рублей. Оперативники устанавливают местонахождение полотна.

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Фото: Piter.TV