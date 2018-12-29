Петербуржец пытался задушить свою возлюбленную в первый день Нового Года

Дебошира задержали и возбудили против него дело по статье "угроза убийством".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное против местного жителя, который пытался задушить свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, в полицию Калининского района обратилась 40-летняя женщина. По словам заявительницы 1 января она поссорилась со своим нетрезвым 36-летним знакомым возле одного из домов по Светлановскому проспекту. В ходе конфликта мужчина начал угрожать ее и попытался задушить.

Дебошира задержали и возбудили против него дело по статье "угроза убийством". Нападавший отпущен под подписку о невыезде.

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