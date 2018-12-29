Стало известно, где последний раз видели пропавшую в Новый Год девочку-подростка

Школьница ушла из дома вечером 31 декабря.

Незадолго до исчезновения пропавшую в Петербурге Арину Портняжкину видели в электробусе №2. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

По информации издания 14-летнюю девочку видели в транспорте, который ехал от Юбилейного квартала в сторону Долгоозерной улицы в промежутке с 18:00 до 19:00. В СМИ отметили, что найти школьницу могут помочь камеры видеонаблюдения, расположенные по маршруту автобусу.

Арина Портняжкина ушла из дома вечером 31 декабря. На ней была надета черная куртка, чёрные ботинки и шапку красного цвета. У девочки светлые волосы, стрижка каре, серо-голубые глаза. Её особая примета – брекеты серебряного цвета. С собой у нее был голубой рюкзак и паспорт.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам полиции — 573-59-02, 573-60-00 или волонтерам — 8-952-289-67-90.

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Фото: Piter.TV, vk.com/lizaalert_piter