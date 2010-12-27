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Петербуржец получил "условку" за торговлю дисками с узбекской музыкой
Сегодня, 12:51
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nadezhda_sib

Петербуржец получил "условку" за торговлю дисками с узбекской музыкой

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Он делал это без разрешения правообладателя.

Прокуратура Выборгского района признала виновным петербуржца, который продавал музыкальные диски с нарушением авторским прав. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что в феврале 2019 года подсудимый продавал диски с узбекской музыкой, а также с песнями Наргиз и Басты. Один из таких дисков у него купили сотрудники полиции, которые и пресекли незаконную деятельность.

Ранее правоохранительные органы предупреждали мужчину, что распространение определенной музыки без разрешения запрещено. Он проигнорировал предупреждение и продолжил копировать музыкальные произведения на свои носители. 

Выборгский районный суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее Piter.TV, что группа "Мумий Тролль" выпустит новый альбом

Фото: pixabay.com

Теги: контрофактные диски, узбекская музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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