"Мумий Тролль" выпустит альбом с новой для группы музыкой

Участие в записи примут другие артисты.

Лидер российской группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко рассказал о работе над новым альбомом. Он заявил, что в нем будет представлена непривычная для группы музыка. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам Лагутенко, новый альбом "неМумий Тролля" будет записан в сотрудничестве с другими артистами. Его презентация запланирована на лето 2019 года.

Музыкант добавил, что группа собрала материалов, которых хватит на три альбома. Поэтому в перерывах между гастролями "Мумий Тролль" будет проводить много времени в студии звукозаписи.

Ранее мы писали, что YouTube улучшил качество 100 культовых клипов.

Видео: YouTube / Мумий Тролль (Mumiy Troll)