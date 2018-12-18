"Мумий Тролль" выпустит альбом с новой для группы музыкой

Лидер российской группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко рассказал о работе над новым альбомом. Он заявил, что в нем будет представлена непривычная для группы музыка. Об этом пишут "РИА Новости".
По словам Лагутенко, новый альбом "неМумий Тролля" будет записан в сотрудничестве с другими артистами. Его презентация запланирована на лето 2019 года.
Музыкант добавил, что группа собрала материалов, которых хватит на три альбома. Поэтому в перерывах между гастролями "Мумий Тролль" будет проводить много времени в студии звукозаписи.
Ранее мы писали, что YouTube улучшил качество 100 культовых клипов.
Видео: YouTube / Мумий Тролль (Mumiy Troll)
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