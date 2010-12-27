ДПС поймали петербуржца, похитившего бензин на АЗС

Он ехал без регистрационных знаков.

В воскресенье, 3 ноября, в Пушкинском районе Петербурга был задержан автомобиль Volkswagen Polo. Водитель обвиняется в похищении бензина с автозаправки на Киевском шоссе 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Экипаж ДПС заметил автомобиль, осуществляющий движение без государственных регистрационных знаков. Заметив патрульную машину он попытался сбежать, однако был остановлен. За рулем находился 26-летний мужчина.

На водителя были составлен четыре протокола об административных правонарушениях за отказ от остановки, отсутствие прав, номеров и полиса ОСАГО. Также его привлекли к административной ответственности за кражу топлива.

Ранее мы сообщали, что на внутренней стороне КАДа попавшие в дтп грузовики преградили дорогу автомобилям.

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