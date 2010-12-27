Столкнувшиеся грузовики заблокировали несколько рядов на внутренней стороне КАД

Информации о пострадавших нет.

Вечером воскресенья, 3 ноября, петербуржцы заметили, что на внутренней стороне КАД две фуры встали поперек дороги и заблокировали проезд. Фотографиями с места события поделились в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Внутренняя сторона КАД, съезд на Москву, проезд – только левый ряд или через съезд на Москву", – сообщили в публикации.

Видно, что грузовик встал поперек дороги и заблокировал несколько рядов. Очевидцы сообщают, что проехать можно только по левому ряду или через съезд на Москву. В комментариях под публикацией также отметили, что на этом участке дороги уже давно действует ограничение по скорости в 50 км/ч.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Сведений о пострадавших нет.



Фото: vk.com/spb_today Иван Михеев / Андрей Макаров