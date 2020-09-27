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Петербуржец побил свой же рекорд игры на фортепиано

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Это произошло в "Саду сновидений" на набережной Обводного канала.

Музыкант из Петербурга Руслан Ишдавлетов побил собственный рекорд по беспрерывной импровизации на пианино. Об этом сообщил корреспондент 78.ru. Это произошло в "Саду сновидений" на набережной Обводного канала.

Ишдавлетов отыграл в Саду сновидений на пианино 50 часов и 15 минут. Во время игры к нему временно присоединялись и другие музыканты.

Отметим, что играть музыкант начал 25 сентября. Предыдущий рекорд он поставил ранее – без перерыва он импровизировал на фортепиано 42 часа и 24 минуты. Это произошло 7 сентября.

Видео: Сад сновидений / ВКонтакте

Теги: игра на фортепиано, музыка, рекорд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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