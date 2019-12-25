Петербургский пианист начал играть 50 часов без остановки

Руслан Ишдавлетов намерен побить свой собственный рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано, поставленный совсем недавно.

В петербургском "Саду сновидений" 25 сентября стартовала необычная акция под названием "Музыкальная бессонница".

В соцсетях заведения объявлено, что с 25 по 27 сентября большая интерактивная выставка будет работать круглосуточно, а основная экспозиция будет дополнена живым музыкальным перфомансом от Руслана Ишдавлетова. Вход платный.

Петербургский пианист планирует играть 50 часов подряд под самым ярким арт-объектом выставки - Луной диаметром в 7 метров.

Отметим, что предыдущий рекорд он поставил ранее – без перерыва он импровизировал на фортепиано 42 часа и 24 минуты. Это произошло 7 сентября.

Фото: ВКонтакте / Сад Сновидений