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Петербургский пианист начал играть 50 часов без остановки
Сегодня, 2:33
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Петербургский пианист начал играть 50 часов без остановки

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Руслан Ишдавлетов намерен побить свой собственный рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано, поставленный совсем недавно.

В петербургском "Саду сновидений" 25 сентября стартовала необычная акция под названием "Музыкальная бессонница".

В соцсетях заведения объявлено, что с 25 по 27 сентября большая интерактивная выставка будет работать круглосуточно, а основная экспозиция будет дополнена живым музыкальным перфомансом от Руслана Ишдавлетова. Вход платный.

Петербургский пианист планирует играть 50 часов подряд под самым ярким арт-объектом выставки - Луной диаметром в 7 метров. 

Отметим, что предыдущий рекорд он поставил ранее – без перерыва он импровизировал на фортепиано 42 часа и 24 минуты. Это произошло 7 сентября.

Фото: ВКонтакте / Сад Сновидений

Теги: музыка, петербург, руслан ишдавлетов, сад сновидений
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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