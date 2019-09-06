Петербуржец пытался провезти через Ивангород 63 кг наркотиков

На границе России с Эстонией правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде наркотиков. При осмотре машины сотрудники полиции обнаружили 110 брикетов с запрещенным веществом, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Около 63 кг гашиша нашли в тайниках, оборудованных в порогах и арках автомобиля. За рулем находился 46-летний петербуржец,, в это время он ехал через пропускной пункт в Ивангороде.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о том, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 ст. 229.1 УК РФ.
Правоохранители предоставили оперативное видео, на котором задержанный рассказывает о провозе наркотиков.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец принес в СИЗО кроссовки с наркотиками.
Видео: ГУ МВД России
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