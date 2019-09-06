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Петербуржец пытался провезти через Ивангород 63 кг наркотиков

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По словам задержанного, гашиш он приобрел в Голландии.

На границе России с Эстонией правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде наркотиков. При осмотре машины сотрудники полиции обнаружили 110 брикетов с запрещенным веществом, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Около 63 кг гашиша нашли в тайниках, оборудованных в порогах и арках автомобиля. За рулем находился 46-летний петербуржец,, в это время он ехал через пропускной пункт в Ивангороде. 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о том, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 ст. 229.1 УК РФ.
Правоохранители предоставили оперативное видео, на котором задержанный рассказывает о провозе наркотиков. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец принес в СИЗО кроссовки с наркотиками

Видео: ГУ МВД России 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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