Петербуржец не смог доказать в суде незаконность запрета на выезд из России

Мужчина просил суд признать запрет незаконным и компенсировать ему судебные издержки — 50,7 тысячи рублей.

Ленинский суд Петербурга отказался признать незаконным запрет на выезд из России Максиму Скляренко. Об этом 2 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Скляренко подал иск к региональному управлению ФСБ из-за того, что 10 октября 2022 года его не пустили на международный рейс в Пулково. Ему вручили уведомление о невозможности покинуть страну из-за частичной мобилизации. Мужчина заявил, что это требование незаконно. Он уточнил, что перед отъездом выяснил через военкомат, что ограничительные меры в его отношении не действуют.

Мужчина просил суд признать запрет незаконным и компенсировать ему судебные издержки — 50,7 тысячи рублей.

Суд установил, что инициатором ограничения права молодого человека на выезд был военкомат — меры в его отношении ввели 28 сентября, а сняли 26 октября. Таким образом ФСБ по Петербургу и Ленобласти действовало в рамках закона. В удовлетворении иска мужчине было отказано.

Ранее с экс-полицейского Петербурга взыскали более 40 млн рублей. Бывший начальник отдела по работе с личным составом ГСУ регионального главка ведомства и его родственники купили три квартиры на неподтвержденные доходы.

Фото: Piter.tv

