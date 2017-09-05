Петербуржец нашел несколько десятков боевых патронов, вынося мусор

Накануне молодой петербуржец нашел несколько десятков боевых патронов и сдал опасную находку в подразделение Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, накануне в подразделение обратился 28-летний житель Петербурга с заявлением о добровольной сдаче боевых патронов.



По словам мужчины, опасная находка была сделана у одного из домов по улице Ивана Черных, когда петербуржец выносил мусор. Боеприпасы лежали в пакете, осмотрев который, мужчина отвез находку в ближайшее подразделение Росгвардии.



Сотрудниками отдела лицензионно-разрешительной работы было установлено, что это патроны к пистолету Макарова калибра 9 мм в количестве 73 штуки. Заявление о добровольной сдаче было принято, патроны отправлены на утилизацию.