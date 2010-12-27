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Петербуржец кормил уток и потерял пистолет в пруду
Сегодня, 13:39
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Петербуржец кормил уток и потерял пистолет в пруду

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Мужчина не заметил, как оружие выпало из кобуры.

Мужчина потерял травматический пистолет в озере и по этому случаю обратился в полицию Невского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам 56-летнего мужчины, он кормил уток в парке имени Бабушкина, а затем обнаружил пропажу пистолета. Собственные поиски не увенчались успехом, и он решил прибегнуть к помощи полиции.

Известно, что гражданин работает в одной из коммерческих фирм. 

По факту обращения проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что драка в кафе на бульваре Красных зорь закончилась поножовщиной. 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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