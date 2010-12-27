Драка в кафе на бульваре Красных зорь закончилась поножовщиной

Пострадавшего мужчину госпитализировали с ранением правого плеча.

В четверг, 25 июля в кафе на бульваре Красных зорь Невского района случилась драка, в которой 29-летний мужчина получил ножевое ранение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Продавец заведения рассказал, что в кафе забежал мужчина, предположительно кавказец. Следом за ним вбежал еще один мужчина, и между ними началась драка. Из помещения противники переместились на улицу, где один из них достал нож и ударил оппонента в правое плечо.

Пострадавшего госпитализировали на скорой помощи. Владелец оружия с места преступления скрылся. Полиция задержала 22-летнего мужчину, возможно, что это и есть подозреваемый. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Кудрово на Английской улице ограбили женщину.

Фото: Pixabay