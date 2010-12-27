В Кудрово на Английской улице ограбили женщину

Преступник напал на нее в лифте.

В пятницу, 26 июля около 00:45 в лифте дома на Английской улице в Кудрово ограбили 36-летнюю женщину. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Злоумышленник в черной кофте с капюшоном, синих джинсах и коричневых домашних тапочках ударил женщину лезвием ножа, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Потерпевшая работает адвокатом. По ее словам, грабителю около тридцати лет.

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Фото: Pixabay