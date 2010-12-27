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В Кудрово на Английской улице ограбили женщину
Сегодня, 10:49
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Cherepanov

В Кудрово на Английской улице ограбили женщину

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Преступник напал на нее в лифте.

В пятницу, 26 июля около 00:45 в лифте дома на Английской улице в Кудрово ограбили 36-летнюю женщину. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Злоумышленник в черной кофте с капюшоном, синих джинсах и коричневых домашних тапочках ударил женщину лезвием ножа, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Потерпевшая работает адвокатом. По ее словам, грабителю около тридцати лет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Ленобласти нашли труп повешенного рыбака из Купчино.

Фото: Pixabay

Теги: английская улица, кудрово, ленобласть происшествие, ограбление, преступник с ножом напал на женщину
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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