В Ленобласти нашли труп повешенного рыбака из Купчино

В четверг, 25 июля на Староладожском канале в Ленобласти нашли повешенного мужчину в рыболовном костюме. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Тело нашли на дереве вечером. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили. Рядом лежали удочка и сумка погибшего, в которой нашли мобильный телефон без сим-карты. Установлено, что останки принадлежат 42-летнему жителю Фрунзенского района.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое грабителей обчистили дом обездвиженной пенсионерки в поселке Сиверский.
Фото: Pixabay
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