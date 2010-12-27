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В Ленобласти нашли труп повешенного рыбака из Купчино
Сегодня, 10:27
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Cherepanov

В Ленобласти нашли труп повешенного рыбака из Купчино

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Признаков насилия на теле не обнаружили.

В четверг, 25 июля на Староладожском канале в Ленобласти нашли повешенного мужчину в рыболовном костюме. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Тело нашли на дереве вечером. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили. Рядом лежали удочка и сумка погибшего, в которой нашли мобильный телефон без сим-карты. Установлено, что останки принадлежат 42-летнему жителю Фрунзенского района.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое грабителей обчистили дом обездвиженной пенсионерки в поселке Сиверский.

Фото: Pixabay

Теги: происшествие ленобласть, староладожский канал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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