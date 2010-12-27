В Ленобласти нашли труп повешенного рыбака из Купчино

Признаков насилия на теле не обнаружили.

В четверг, 25 июля на Староладожском канале в Ленобласти нашли повешенного мужчину в рыболовном костюме. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Тело нашли на дереве вечером. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили. Рядом лежали удочка и сумка погибшего, в которой нашли мобильный телефон без сим-карты. Установлено, что останки принадлежат 42-летнему жителю Фрунзенского района.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое грабителей обчистили дом обездвиженной пенсионерки в поселке Сиверский.

Фото: Pixabay