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Двое грабителей обчистили дом обездвиженной пенсионерки в поселке Сиверский
Сегодня, 10:01
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Cherepanov

Двое грабителей обчистили дом обездвиженной пенсионерки в поселке Сиверский

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Женщине пришлось наблюдать, как злоумышленники вынесли вещи на 190 тыс. рублей.

В четверг, 25 июля в доме на улице Вишневского в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти двое неизвестных ограбили 70-летнюю пенсионерку-инвалида. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Преступники проникли в частный одноэтажный дом через окно. Болезнь приковала пожилую женщину к постели, поэтому ей пришлось бессильно наблюдать, как из дома вынесли имущество на 190 тыс. рублей.

После ограбления злоумышленники скрылись. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Васильевском острове начали поиски педофила.

Фото: Pixabay

Теги: гатчинский район, инвалида ограбили, поселок сиверский, преступление ленобласть
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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