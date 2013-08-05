Двое грабителей обчистили дом обездвиженной пенсионерки в поселке Сиверский

Женщине пришлось наблюдать, как злоумышленники вынесли вещи на 190 тыс. рублей.

В четверг, 25 июля в доме на улице Вишневского в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти двое неизвестных ограбили 70-летнюю пенсионерку-инвалида. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Преступники проникли в частный одноэтажный дом через окно. Болезнь приковала пожилую женщину к постели, поэтому ей пришлось бессильно наблюдать, как из дома вынесли имущество на 190 тыс. рублей.

После ограбления злоумышленники скрылись. Полиция возбудила уголовное дело.

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