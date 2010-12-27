Петербуржец украл у возлюбленной антиквариат на 150 тысяч рублей

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Петербурга задержали мужчину, который на протяжении двух лет воровал антиквариат у возлюбленной. Об этом сообщает "Мойка78".

Как стало известно, 40-летний петербуржец попал в поле зрения полиции после пропажи картины на улицы Ушинского в июне этого года. После задержания мужчина признался, что с 2016 года похитил из квартиры дамы сердца шелковую коробку, старинные иллюстрации, картины неизвестного художника и два китайских плаката в виде свитков . Общая стоимость ущерба оценивается в примерно в 150 тысяч рублей.

Потерпевшие получили украденные вещи обратно. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность". Мужчине грозит тюремный строк от одного до десяти лет.

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