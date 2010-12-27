Мясокомбинат на Софийской продают за 250 млн рублей

Предприятие выставлено на сайте "Авито".

Во Фрунзенском районе Петербурга мясоперерабатывающий завод на Софийской улице, 91 корпус 2 собираются подавать. Продавцом выступил Балтинвестбанк. Компания является заемщиком предприятия-владельца завода. Фабрику реализовывают вместе с земельным участком. Соответствующее объявление размещено на сайте "Авито".

Отметим, что завод расположен на территории более 15 тысяч квадратных метров. На данном участке расположено восемь зданий с общей площадью в 9,5 тысяч квадратных метров, а также складские помещения, цехи и котельная. Предприятие оснащено оборудованием из Австрии и Германии.

Завод по Софийской находится в качестве залога по кредиту. Ранее компания "Софийская 91" управляла объектом, но после сдала его в аренду. Стоимость крупнейшего в городе мясоперерабатывающего завода оценивается в 250 миллионов рублей.

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