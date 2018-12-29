Петербуржца, опубликовавшего видео попа, поющего "Мурку" , оправдали

Теперь петербуржца не считают причастным к разжиганию ненависти к священникам.

В Городском суде Петербурга декриминализировали деяние местного жителя Ивана Барбакова, которого обвинили в разжигании ненависти к священнослужителям, а также еврейскому народу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

По данным представителей закона, инстанция удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты. На данный момент уголовное дело прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, что приговор петербуржцу в ноябре 2018 года вынес Калининский районный суд. Мужчину наказали штрафом в размере 300 тысяч рублей. Фигурант расследования оказался виновным в том, что распространил в социальных сетях видео, на котором архимандрит исполнил песню "Мурка". После опубликованного ролика, самого героя хита выслали из столичного храма. Вторым эпизодом является пост с ликом Иисуса, в котором усматривались элекменты анимэ.

Фото и видео: 56orb - Новости Оренбурга