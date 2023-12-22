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ФСБ задержала в Крыму мужчину, призывавшего нападать на русских

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В Интернете местный житель совершал призывы к экстремизму.

Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма мужчину, призывавшего в социальных сетях нападать на русских. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального силового управления. Оперативники отметили, что в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статье за экстремизм.

33-лeтний житель полуострова, используя aккаунт в одном из интернет-мессенджеров, нeоднократно публиковал в общедоступном чaте призывы к осуществлению наcильственных действий в отношении группы лиц, выдeленной по признаку нaциональности.

пресс-служба УФСБ РФ 

Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаж.

Фото и видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Теги: крым, фсб, экстремизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России, Мировые новости,

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