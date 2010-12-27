Петербуржцы засняли масляные пятна на Неве

Это не первый случай, когда горожане замечают в главной акватории Петербурга пятна.

В социальных сетях петербуржцы заметили в акватории Неве странные пятна, снимки которых были опубликованы группе "РЫБАЦКОЕ – наш район!".

Известно, что снимки были сделаны в 4 часа утра. Очевидцы предположили, что где-то в реку спустили нефтепродукты. Другие пользователи подметили, что если это и так, то нарушители специально выбрали темное время суток.

Напомним, это не первый случай, когда горожане замечают в главной акватории Петербурга пятна. Согласно статистике только в июне из рек города было выловлено 160 кг отходов с нефтью.

Фото: ВК/ РЫБАЦКОЕ – наш район!