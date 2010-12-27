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Петербуржцы засняли масляные пятна на Неве
Сегодня, 20:42
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Rybka123

Петербуржцы засняли масляные пятна на Неве

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Это не первый случай, когда горожане замечают в главной акватории Петербурга пятна.

В социальных сетях петербуржцы заметили в акватории Неве странные пятна, снимки которых были опубликованы группе "РЫБАЦКОЕ – наш район!".

Известно, что снимки были сделаны в 4 часа утра. Очевидцы предположили, что где-то в реку спустили нефтепродукты. Другие пользователи подметили, что если это и так, то нарушители специально выбрали темное время суток.

Напомним, это не первый случай, когда горожане замечают в главной акватории Петербурга пятна. Согласно статистике только в июне из рек города было выловлено 160 кг отходов с нефтью.

Фото: ВК/ РЫБАЦКОЕ – наш район!

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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