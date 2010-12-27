Из рек Петербурга выловили 160 кг нефтесодержащих отходов

Нефтепродукты попали в Неву, Волковку и Охту.

На прошлой неделе экологи очистили несколько водных объектов Петербурга от нефтесодержащих отходов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

С 17 по 23 июня из рек города было выловлено 160 кг отходов с нефтью. Их обнаружили в Неве у моста Александра Невского, Большеохтинского и Литейного. Загрязнения нашли в Волковке, где на пленку нанесли пену и поставили боны. Также аварийная ситуация была ликвидирована на берегу Охты. Экологическая служба засыпала территорию сорбентом и вывезла около 30 кг нефтесодержащих отходов.

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