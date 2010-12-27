Найден владелец зловонной трубы на Среднем Суздальском озере

Им оказалось юридическое лицо, которое находится около озера.

Комитет по природопользованию сообщил 21-го июня, что вместе с Природоохранной Прокуратурой Петербурга они проверили Среднее Суздальское озеро. Также они нашли владельца трубы на берегу озера, из которой сбрасывались сточные воды.

О проверке Суздальских озер пресс-служба администрации Петербурга сообщила еще около года назад. Около одного из них - Среднего - находилась труба, через которую, как считают жители, сбрасывались канализационные стоки. Необходимо было выяснить, кому она принадлежит. Для этого привлекли рабочих с лопатами. После того, как трубу раскопали, из нее полились зловонные хозяйственно-бытовые стоки. Это заметили в теннисном клубе, который находится неподалеку. После этого течь прекратилась.

Специалисты комитета по природопользованию и Природоохранной Прокуратуры обследовали накопительный резервуар теннисного клуба. Там они нашли место выхода трубы. Оно было заглушено с помощью пластиковой бутылки.

Ранее представители ООО "Теннисный клуб "Озерки" отрицали, что имеют отношение к сбросу сточных вод через трубу, но позже признали свою вину. При обследовании были выявлены другие факты, подтверждающие это, а также другие нарушения, например, порядок хранение продуктов питания, санитарное состояние рабочей зоны кухни.

Рассчитывать ущерб, причиненный почвам на береговой полосе Среднего Суздальского озера, теперь будет Роспотребнадзор по Петербургу.

Ранее Piter.TV сообщил о массовой драке вблизи Верхнего Суздальского озера.

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