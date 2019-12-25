Петербуржцы заметили военных на набережной Фонтанки

Патрульные обеспечивают безопасность колонны курсантов.

В четверг, 18 марта, петербуржцы заметили служащих с армейскими эмблемами увидели на углу Фонтанки и Пестеля. В пресс-службе Западного военного органа рассказали, почему силовики патрулировали улицы.

Оказалось, сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность колонны, которая повезет курсантов военных вузов на полигон в Ленинградскую область. Перемещение личного состава произойдет в рамках учебного процесса.

Ранее мы писали, что МиГ-35С поступили в Воздушно-космические силы России.

Фото: "Фонтанка"