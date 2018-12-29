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Петербуржцы заметили у метро "Старая деревня" необычный трактор

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Напомним, что сегодня в Северной столице выпало рекордное количество снега за всю зиму.

В четверг, 17 января, петербуржцы заметили около станции метро "Старая деревня" необычный трактор. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, водитель поднял технику над дорогой и "поехал". Некоторые из горожан предположили, что трактор попросту застрял в петербургских сугробах. Парадоксально, что как раз их эта техника должна ликвидировать. 

Напомним, что сегодня в Северной столице выпало рекордное количество снега за всю зиму. 

Ранее мы сообщали о том, что Автобус сбился с пути на улице Маршала Захарова

Видео:Piter.TV

Теги: метро старая деревня трактор, уборка снега спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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