Петербуржцы заметили у метро "Старая деревня" необычный трактор

Напомним, что сегодня в Северной столице выпало рекордное количество снега за всю зиму.

В четверг, 17 января, петербуржцы заметили около станции метро "Старая деревня" необычный трактор. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, водитель поднял технику над дорогой и "поехал". Некоторые из горожан предположили, что трактор попросту застрял в петербургских сугробах. Парадоксально, что как раз их эта техника должна ликвидировать.

Напомним, что сегодня в Северной столице выпало рекордное количество снега за всю зиму.

Ранее мы сообщали о том, что Автобус сбился с пути на улице Маршала Захарова

Видео:Piter.TV