Петербуржцы заметили новый вид транспорта в центре города

На тротуары вышли электротрициклы.

В центре Петербурга горожане заметили новый вид транспорта — электротрициклы. Самокаты с сидениями вышли на тротуары Северной столицы. Об этом сообщили очевидцы в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в социальной сети "ВКонтакте".

Мало нам электросамокатов, доставщиков на велосипедах и мотороллерах… Теперь по тротуарам разъезжает ещё и это — непонятно что! Пешеходы на тротуарах, видимо, скоро станут совсем ненужным рудиментом. Очевидец

Судя фото, электротрициклы используются для перевозки грузов и доставки еды. Комментаторы отметили, что новый вид транспорта похож на азиатские рикши. Петербуржцы пожаловались, что на дорогах уже нет места для пешеходов.

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Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания