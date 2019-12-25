Петербуржцы заметили новые монтажные конструкции в парке 300-летия

Горожане пытаются угадать, что именно появится в городской зоне отдыха в скором времени. Появились опасения, что набережную оградят забором.

Жители города на Неве заметили новые железные конструкции в парке 300-летия Санкт-Петербурга. В Сети они активно обсуждают, что именно здесь появится в ближайшее время.

Известно, что с 1 сентября этого года начались работы благоустройству береговой зоны парка, в том числе и пляжа. Их планируют завершить к 2023 году. Здесь установят скамейки и навесы от солнца, проведут прогулочные дорожки вблизи Финского залива и сделают спуски к воде для инвалидных колясок. Обещают открыть в парке и качели. К окончанию работ сделают парковку для велосипедов.

Территория береговой линии отчуждается от парка 300-летия и передается на условиях договора аренды на благоустройство территории акционерному обществу "Зенит Арена". По информации от администрации парка – благоустройство территории будет длиться до 2023 года. Александра Калачева, организатор фестиваля "Легко Фест"

Предполагается, что парк расширит свой функионал и станет комфортнее для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Горожане опасаются, что набережную оградят забором и к воде будет не подойти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Газпром" арендует участок у "Лахта Центра" для создания экогалереи.

Фото: ВКонтакте/ Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб