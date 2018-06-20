Петербуржцы заметили на Васильевском острове загорающего хряка

Горожане ищут в соцсетях хозяина "мини пига".

В четверг, 25 апреля, петербуржцы "встретили" на Васильевском острове загорающего хряка. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Довольную свинью заметили около Покровской больницы. Судя по реакции местных жителей - это нормальное явление.

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В комментариях петербуржцы рассказывают, что этого хряка предположительно зовут "Филипп". Любитель погулять очень часто проводит время около больницы. Вероятнее всего, что свинья живет неподалеку. Горожане обеспокоены тем, что рядом с обладателем пяточка не было хозяина.

На кадрах видно, что "мини пиг" нежится на петербургском солнышке. По словам очевидцев, животное спокойное и дружелюбное.

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Фото:признавашки дтп и чп петербург/вк