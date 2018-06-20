Петербуржцы: в районе метро "Волковская" задымление 

В четверг, 11 апреля, петербуржцы сообщили о том, что в районе метро "Волковская" наблюдается задымление. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
О пострадавших пока нет никакой информации.
Дымиться что-то в районе Средней улицы
отмечает корреспондент
На кадрах видно, что большие темные клубы дыма затягивают петербургское небо. Горожане сообщают о неприятном запахе гари.
Ранее мы сообщали о том, что Петербурженку обвиняют в продаже десятилетней дочери за 5 тысяч рублей
Видео:Piter.TV
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