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Петербуржцы: в районе метро "Волковская" задымление 

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О пострадавших пока нет никакой информации.

В четверг, 11 апреля, петербуржцы сообщили о том, что в районе метро "Волковская" наблюдается задымление. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

О пострадавших пока нет никакой информации.

Дымиться что-то в районе Средней улицы

отмечает корреспондент

На кадрах видно, что большие темные клубы дыма затягивают петербургское небо. Горожане сообщают о неприятном запахе гари.

Ранее мы сообщали о том, что Петербурженку обвиняют в продаже десятилетней дочери за 5 тысяч рублей

Видео:Piter.TV

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Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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