Петербуржцы: в районе метро "Волковская" задымление 

О пострадавших пока нет никакой информации.

В четверг, 11 апреля, петербуржцы сообщили о том, что в районе метро "Волковская" наблюдается задымление. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

О пострадавших пока нет никакой информации.

Дымиться что-то в районе Средней улицы отмечает корреспондент

На кадрах видно, что большие темные клубы дыма затягивают петербургское небо. Горожане сообщают о неприятном запахе гари.

Ранее мы сообщали о том, что Петербурженку обвиняют в продаже десятилетней дочери за 5 тысяч рублей

Видео:Piter.TV