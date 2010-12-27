Петербуржцы в октябре увидят на небе движение планет

В Санкт-Петербурге в октябре жители города смогут наблюдать "танец" нескольких планет невооруженным глазом.

5 и 8 сентября жители Петербурга смогут увидеть "танцующие" планеты. Необычное зрелище покажут три планеты земной группы - Марс, Венера и Меркури. А позже к ним присоединится Луна.

Советчик по астрономии и космонавтике Планетария Мария Смирнова рассказала, что Марс и Венера начнут свое дейстиве уже 5 октября 2017 года. Сближение планет можно будет запечатлеть на утреннем небе, если повезет с погодными условиями. Отметим, что "танец" планет удастся наблюдать невооруженным глазом. Венера – самый яркий объект на небе после Солнца и Луны. 18 октября к Марсу и Венере "подойдет" Меркурий и Луна. Все эти планеты будут находится в одном поле зрения.

Сближения планет довольно частое явление. Они случаются ежегодно по несколько раз. Различие лишь в том, на каком расстоянии друг от друга сближаются планеты на небосводе. При сближении планет друг с другом расстояние между ними бывает от нескольких угловых минут до нескольких градусов. Такое диапазон расстояний связан с тем, что орбиты планет расположены не точно в плоскости эклиптики, а наклонены к ней под углом от 0,773 градуса у Урана до 7,005 градусов у Меркурия. Плутон не берется в расчет, т.к. наклон его орбиты очень большой (более 17 градусов) и наблюдаться он может только в крупные телескопы. Если бы орбиты всех планет Солнечной системы лежали в одной плоскости, то покрытия планет друг другом происходили бы регулярно. Хотя на самом деле, такие покрытия очень редки, тем не менее, они случаются.

Фото: NASA