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Петербуржцы поссорились из-за поведения ребенка на рейсе из Милана
Сегодня, 20:35
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Петербуржцы поссорились из-за поведения ребенка на рейсе из Милана

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На безопасности полета это не сказалось.

Два петербуржца устроили выяснение отношений на борту самолета, летевшего из Милана в Петербург. В конфликте разбираются сотрудники транспортной полиции по СЗФО, сообщила пресс-служба ведомства. 

В Пулково пассажиров встретил наряд полиции, его вызвал диспетчер контроля управления и обслуживания воздушного транспорта. 

Правоохранители установили, что во время полета два 36-летних жителя Петербурга поссорились из-за поведения ребенка. По мнению одного из них, шестилетний мальчик слишком бурно играл и сделал замечание его отцу. Это привело к словесной перепалке, а затем и к коротким тычкам друг в друга. 

После замечания бортпроводников мужчины успокоились. На безопасность полета это не повлияло. 

Сразу из аэропорта граждане отправились в дежурную часть для выяснения обстоятельств. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор рекомендовал не посещать Италию из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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