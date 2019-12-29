Петербуржцы поссорились из-за поведения ребенка на рейсе из Милана

На безопасности полета это не сказалось.

Два петербуржца устроили выяснение отношений на борту самолета, летевшего из Милана в Петербург. В конфликте разбираются сотрудники транспортной полиции по СЗФО, сообщила пресс-служба ведомства.

В Пулково пассажиров встретил наряд полиции, его вызвал диспетчер контроля управления и обслуживания воздушного транспорта.

Правоохранители установили, что во время полета два 36-летних жителя Петербурга поссорились из-за поведения ребенка. По мнению одного из них, шестилетний мальчик слишком бурно играл и сделал замечание его отцу. Это привело к словесной перепалке, а затем и к коротким тычкам друг в друга.

После замечания бортпроводников мужчины успокоились. На безопасность полета это не повлияло.

Сразу из аэропорта граждане отправились в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор рекомендовал не посещать Италию из-за коронавируса.

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