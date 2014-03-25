Петербуржцы столкнулись с перебоями в работе интернет сервисов

В Петербурге зафиксировали массовые сбои в работе интернета.

Жители Петербурга утром 18 июля столкнулись с проблемами при подключении к интернету. Пользователи жаловались на перебои в работе приложений, банковских сервисов и телевидения.

В Петербурге утром 18 июля начали поступать многочисленные сообщения о сбоях в работе интернета. Данные о проблемах появились в сервисе мониторинга DownDetector.

Согласно информации сервиса, число обращений от пользователей продолжает увеличиваться. За последний час жители города оставили более 100 сообщений о неполадках с мобильным и домашним интернетом.

Петербуржцы рассказали о трудностях с доступом к мобильным приложениям, игровым платформам, банковским сервисам и онлайн телевидению. При этом некоторые сайты из так называемого "белого списка" продолжили работать.

За последние сутки специалисты сервиса зарегистрировали около 1,2 тыс. обращений от пользователей из Петербурга. Жалобы поступали из разных районов города, в том числе Московского и Калининского.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти зафиксировали новую схему телефонного мошенничества с "блокировками" СБП.

Фото: Piter.TV