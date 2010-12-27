В Петербурге на 0,6% снизился объем ипотечных кредитов

Средняя сумма кредита среди горожан составила 2,9 млн рублей.

В первой половине 2019 года в Петербурге на 0,6% снизился объем ипотечных жилищных кредитов. За указанный период горожане оформили ипотеку на 83,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного ГУ ЦБ РФ.

Средняя сумма кредитов составила 2,9 млн рублей. Также по всему Северо-Западному региону на 11% выросла задолженность перед банками, из которых 0,7% просроченных кредитов принадлежат петербуржцам.

Всего в регионе оформили 167,4 млрд кредитных рублей. По сравнению с аналогичным периодом за 2018 год их количество сократилось до 9,7%.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что четыре петербургские компании уличили в сбросе грязных сточных вод.

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