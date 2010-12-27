Четыре петербургские компании уличили в сбросе грязных сточных вод

Четыре компании в Петербурге будут наказаны из-за сброса сточных вод с нарушениями. Прокуратура Красносельского района уличила организации в загрязнении вод. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ведомства.
Было установлено, что ООО "Амкор Спешиелти Картон Санкт-Петербург", ООО "ССМиК", ООО "ЮЗС" и АО "Питер-лада" в процессе деятельности сбрасывали сточные воды с предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ.
Теперь виновники должны будут устранить все нарушения. За этим лично будет следить прокуратура района.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что вблизи поселка Рыжики образовалась незаконная свалка.
Фото: pixabay.com
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