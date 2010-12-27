  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Четыре петербургские компании уличили в сбросе грязных сточных вод
Сегодня, 12:16
81
nadezhda_sib

Четыре петербургские компании уличили в сбросе грязных сточных вод

0 0

Организациям нужно будет устранить нарушения.

Четыре компании в Петербурге будут наказаны из-за сброса сточных вод с нарушениями. Прокуратура Красносельского района уличила организации в загрязнении вод. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что ООО "Амкор Спешиелти Картон Санкт-Петербург", ООО "ССМиК", ООО "ЮЗС" и АО "Питер-лада" в процессе деятельности сбрасывали сточные воды с предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ. 

Теперь виновники должны будут устранить все нарушения. За этим лично будет следить прокуратура района. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вблизи поселка Рыжики образовалась незаконная свалка

Фото: pixabay.com 

Теги: загрязнение вод, сброс сточных вод, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии