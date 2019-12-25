Продажи отечественных препаратов в Петербурге выросли на 20,8%

Петербуржцы потратили на российские лекарства более 37 млрд рублей за 9 месяцев.

За первые 9 месяцев 2026 года аптеки Петербурга продали отечественных лекарств на 37,16 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года денежный объем продаж увеличился на 20,8%. Такие данные приводит аналитическая компания DSM Group, на статистику которой ссылаются "Ведомости Северо-Запад".

При этом в натуральном выражении продажи российских препаратов сократились. С января по сентябрь аптеки реализовали 81,86 млн упаковок — на 2,3% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Расходы петербуржцев на импортные лекарства за первые три квартала составили 40,42 млрд рублей. Это на 9,7% больше показателя за аналогичные месяцы прошлого года.

Генеральный директор "Infoline.Аналитики" Михаил Бурмистров связал рост денежных объемов продаж с изменением структуры потребления. По его словам, российские производители начали осваивать более дорогие сегменты рынка, в том числе выпускать препараты для лечения диабета и ожирения.

Профессор кафедры экономики и управления производственными комплексами СПбГЭУ Елена Ткаченко объяснила увеличение расходов на отечественные лекарства инфляцией издержек. Среди факторов она назвала подорожание транспортных услуг, электроэнергии и водоснабжения.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)