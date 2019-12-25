Петербуржцы создали парк на колесах

Проект создавали месяц.

Один из создателей парка на колесах поделился в своем Instagram фотографиями проекта "На парковке парк", который расположился на Чкаловском проспекте, 5.

Месяц работы отделяет этот снимок от мысли, что нужно добавить зелени на улицы Петербурга и сделать это максимально устойчиво и, оставаясь в правовом поле поделился автор.

Создатели придумали припарковать парк вдоль дороги: чтобы места для автомобилей послужили и пешеходам.

Ранее мы писали, что 3D-художник развернул сцену из "Звездных войн" на Дворцовой площади.

Фото: instagram.com/krugleshov/