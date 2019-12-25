  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы создали парк на колесах
Сегодня, 19:39
81
smirenny

Петербуржцы создали парк на колесах

0 0

Проект создавали месяц.

Один из создателей парка на колесах поделился в своем Instagram фотографиями проекта "На парковке парк", который расположился на Чкаловском проспекте, 5. 

Месяц работы отделяет этот снимок от мысли, что нужно добавить зелени на улицы Петербурга и сделать это максимально устойчиво и, оставаясь в правовом поле

поделился автор. 

Создатели придумали припарковать парк вдоль дороги: чтобы места для автомобилей послужили и пешеходам.

Ранее мы писали, что 3D-художник развернул сцену из "Звездных войн" на Дворцовой площади.

Фото: instagram.com/krugleshov/

Теги: на парковке парк, парк на колесах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии