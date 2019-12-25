Петербуржцы смогут пожаловаться прокуратуре на шум от самолетов во время "горячей линии"

Звонки будут приниматься в течение 10-го августа.

Транспортная прокуратура по Северо-Западу проведет "горячую телефонную линию" по вопросам шумового воздействия при полетах воздушных судов . Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Горячую линию" решили провести после сообщений о возможном превышении допустимого уровня шума при полетах над жилыми кварталами города. Звонки будут приниматься 10-го августа с 9 до 18 часов по телефону +7 (911) 973-22-00.

Для того, чтобы провести проверку и санитарно-эпидемиологическую экспертизу, прокуратура ждет звонков жителей.

На шум от самолетов жаловались жители Кировского и Красносельского районов.

Фото: Piter.TV