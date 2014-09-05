Петербуржцы пожаловались на неубранные сугробы и лед, который скидывают на машины

Снежная каша становится проблемой, "людям тяжело передвигаться, маломобильным гражданам и родителям с колясками вообще невозможно!".

Во вторник, 14 декабря, петербуржцы поделились недовольством об уборке улиц и крыш домов от снега и наледи. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Так, петербуржцы в группе "Комитета по благоустройству Петербурга" во "Вконтакте" пишут, что "все тротуары завалены снегом", даже "дороги наполовину завалены сугробами". Фотографии улиц Будапешсткой и Зверинской.

Они отмечают, что снежная каша становится проблемой, "людям тяжело передвигаться, маломобильным гражданам и родителям с колясками вообще невозможно!". Автор фотографии добавила, что "на улице Харьковской - не пройти".

Комитет по благоустройству отвечает, что работает по мере возможности.

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" опубликовали видео, где чистят крышу дома от снега и наледи. По словам автора публикации, во дворах за Московским вокзалом на машины скидывают с крыши лед.

Ранее мы писали, что жертвами плохой уборки коммунальщиков стали мужчина и женщина. На 33-летнюю петербурженку глыба льда упала на набережной реки Мойки. В крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали. Огромный кусок льда травмировал мужчину у дома на 3-й Советской улице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом позвоночника и травмами головы.

Фото: Вконтакте / Комитет по благоустройству Петербурга / Константин Васильев / Людмила Сероедова / Мария Баландина

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Некрасов