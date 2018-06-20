Чайные дегустации оказываются совсем не бесплатными.

Петербуржцы пожаловались на "чайных" мошенников у "Галереи". Всех желающих юноши приглашают на дегустацию чая, а потом вымогают деньги.

Горожане рассказывают, что молотые люди зазывают в помещение, где якобы проводят бесплатную дегустацию разных сортов чая. В ходе беседы промоутеры предлагают различные напитки, дарят подарки. В конце "встречи" юноши настойчиво требуют приобрести продукцию. Продавцы буквально не отпускают доверчивых горожан.

Мне предложили сначала бонусную карту на 5 тысяч рублей, которую надо было приобрести за 5 тысяч. Я отказался, но меня не отпускали. Продавец настойчиво уговаривал оформить заказ на месте, оплатить, а потом получить чай курьерской доставкой. Я повторил им, что мне ничего не нужно. Продавец буквально за руку схватила и снова начала навязывать товар. Я развернулся, распихал всех и ушел рассказывает читатель Piter.TV

По словам горожан, обычно цена дегустации может стоит от 1 до 5 тысяч рублей. Если у горожанина не находится с собой денег, то настойчивые продавцы предлагают оформить покупку в кредит. Некоторые пострадавшие от "чайной" мафии отмечают, что иногда промоутеры не прочь оставить в залог паспорт покупателя.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что если горожане уверены, что в их отношении совершили преступление, то необходимо обратиться в полицию.

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