Петербуржцы пожаловались на сбои при оплате парковки 22 февраля

Так, штрафы не будут начислять за неоплату парковки на время устранения технических сбоев.

Петербуржцы 22 февраля пожаловались на сбои при оплате платной парковки. Пока неполадки не устранят, фиксацию машин приостановят.

Так, штрафы не будут начислять за неоплату парковки на время устранения технических сбоев. По всем вопросам о платной стоянке автомобилисты могут обратиться на горячую линию СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" по телефону: 417-50-00.

Ранее в январе продажи квартир в Петербурге и области снизились на 13%. В январе прибыль с новостроек 33,08 млрд рублей, в области — 9,3 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

