В январе продажи квартир в Петербурге и области снизились на 13%

В январе прибыль с новостроек 33,08 млрд рублей, в области — 9,3 млрд рублей.

В Петербурге за первый месяц 2023 года спад продаж первичного жилья составил 4 %, в 47-м регионе — 29 %. Об этом пишут аналитики DataFlat.ru, передает ТАСС.

В январе прибыль с новостроек 33,08 млрд рублей, в области — 9,3 млрд рублей. При этом общая выручка петербургских застройщиков сократилась на 2 % — в январе было заключено 3470 договоров против 3611 декабрьских сделок. В области продажи сократились почти на треть — в декабре оформили 2214 договоров, а в январе — 1569.

По мнению аналитиков, возможной причиной незначительного снижения продаж в Петербурге называют технический сбой в работе Росреестра и перенос на январь официальной регистрации части сделок с декабря прошлого года. В Ленобласти же подобного сбоя не наблюдалось, из-за этого произошел такой значительный разрыв в статистике. Росреестр отрицает нарушение установленных сроков, кроме того, его статистика объема продаж в Петербурге отличается: в декабре было заключено 4149 сделок, в январе — 4271 договор.

Фото: Piter.tv

