Налоговый вычет за спорт в 2026 году смогут получить клиенты 415 петербургских клубов

Минспорт обновил "белый список", но льгота пока не пользуется популярностью у горожан, предпочитающих скидки от залов.

Петербуржцы, занимающиеся спортом на платной основе, в наступающем году смогут вернуть часть потраченных средств через социальный налоговый вычет. Министерство спорта РФ обновило перечень организаций, чьи клиенты имеют на это право, включив в него 415 городских клубов и фитнес-центров, пишет "Фонтанка".

Согласно Налоговому кодексу, вычет предоставляется в размере фактических расходов на занятия — как за себя, так и за детей, но в сумме с другими социальными льготами (на лечение и обучение) не может превышать 150 тысяч рублей в год. Для получения вычета необходимо заниматься исключительно в клубе из официального списка Минспорта и предоставить от него специальную справку в налоговую.

Несмотря на потенциальную выгоду, льгота пока не получила массового спроса. По данным за прошлый год, по всей стране было подано лишь 873 таких заявления, в Петербурге — 125.

Если бы клиенты приходили и спрашивали, почему вас нет в реестре, — клуб бы тут же побежал подавать заявку. Если нет спроса на вычеты, бизнесу нет смысла и заморачиваться. Кроме того, некоторым участникам рынка проще предоставить 13-процентную скидку. Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии

С марта 2026 года порядок может упроститься: список будут формировать автоматически на основе данных реестров юрлиц и ИП, а региональные власти — собирать согласия клубов на включение. Это может значительно расширить перечень, однако эксперты отмечают, что наличие в списке не является гарантией надежности или качества услуг клуба. Альтернативным способом получить вычет в 18 тысяч рублей остается сдача нормативов ГТО.

Ранее Piter.TV сообщал, что на "Госуслугах" появилась опция по оформлению налогового вычета.

Фото: Piter.TV