Петербуржцы показали свои три билборда на митинге памяти Немцова

В субботу, 24 февраля в Петербурге проходит акция памяти Бориса Немцова. Петербуржцы стоят на площади Ленина у Финляндского вокзала.
"Заказчик до сих пор не найден" - написано на одном из плакатов.
Отметим, что митинг также пришел депутат петербургского Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Помимо этого, на акции памяти присутствовали активисты "Открытой России", партий "Парнас" и др.
За происходящим наблюдают сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. Задержаний не происходило.
Видео: Piter.tv
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