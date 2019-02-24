Петербуржцы показали свои три билборда на митинге памяти Немцова

В Петербурге продолжается акция памяти Бориса Немцова.

В субботу, 24 февраля в Петербурге проходит акция памяти Бориса Немцова. Петербуржцы стоят на площади Ленина у Финляндского вокзала.

"Заказчик до сих пор не найден" - написано на одном из плакатов.

Отметим, что митинг также пришел депутат петербургского Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Помимо этого, на акции памяти присутствовали активисты "Открытой России", партий "Парнас" и др.

За происходящим наблюдают сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. Задержаний не происходило.

Видео: Piter.tv