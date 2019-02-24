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Петербуржцы показали свои три билборда на митинге памяти Немцова

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В Петербурге продолжается акция памяти Бориса Немцова.

В субботу, 24 февраля в Петербурге проходит акция памяти Бориса Немцова. Петербуржцы стоят на площади Ленина у Финляндского вокзала. 

"Заказчик до сих пор не найден" - написано на одном из плакатов.

Отметим, что митинг также пришел депутат петербургского Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Помимо этого, на акции памяти присутствовали активисты "Открытой России", партий "Парнас" и др. 

 

За происходящим наблюдают сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. Задержаний не происходило. 

Видео: Piter.tv 

Теги: митинг памяти немцова, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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