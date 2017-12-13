Перед митингом памяти Немцова задержали дух активистов

Почтить память оппозиционера пришли около тысячи петербуржцев.

25 февраля в Санкт-Петербурге до согласованного митинга, приуроченного к годовщине убийства Бориса Немцова, не смогли добраться два активиста молодежного движения "Весна".

Известно, что Артема Гончаренко и Ярослава Путрова задержали на выходе из дома. "Фонтанка" сообщает, что оперативники не объяснили причину задержания. Молодых людей отвезли в 76-й отдел полиции.

Напомним, акция памяти Немцова проходит на площади Ленина около Финляндского вокзала. Почтить память оппозиционера пришли около тысячи человек. Со сцены выступали депутат партии "Яблоко" Максим Резник и координатор "Открытой России" по городу Андрей Пивоваров. Участникам митинга раздали флаги с триколором России, черной лентой и с надписью "Кто заказал?".

Фото: ВКонтакте / dempiter